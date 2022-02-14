Як зросли ціни на соціально значущі товари за тиждень: моніторинг Мінекономіки

Міністерство економіки оприлюднило дані моніторингу цін на соціально значущі товари за тиждень з 7 по 11 лютого 2022 року. Серед 30 товарів подорожчали, хліб, м'ясо, овочі та бензин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінекономіки.
За даними моніторингу в цілому по Україні зафіксовано зростання цін:
У той же час яйця курячі категорії С1 подешевшали на 1,9% до 30,11 гривень за десяток.
Бензин А - 95 за тиждень подорожчав на 1,4% до 34,05 гривень за літр, дизельне паливо - на 1,5% до 33,22 гривень за літр.
Нагадавши, Кабінет міністрів 12 січня прийняв розпорядження"Про заходи з моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків". До переліку увійшли 30 позицій, серед яких хліб, олія, гречка, молоко, м'ясо, антибіотики, одноразові маски, паливо.