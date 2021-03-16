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Вистрибнула з вікна лікарні: у Києві жінка вчинила самогубство

Автор: Андрій Козловський

З вікна шостого поверху Київської міської клінічної лікарні №4 вистрибнула жінка. Вона загинула.

Про це повідомила у коментарі РБК-Україна прес-секретар Солом'янського районного управління поліції Києва Олена Мошко.

"З вікна Київської міської клінічної лікарні №4 вистрибнула жінка. Вона була 1949 року народження. На жаль, її життя обірвалося одразу", - повідомила Мошко.

Вона також додала, що наразі на місці подія працює слідчо-оперативна група, яка встановлює у деталі події.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі пацієнт з тяжкою формою коронавірусу намагався перерізати собі горло. У нього були вражені легені на 95% і двосторонній пневмоторакс.

Також РБК-Україна писало, що у Харкові жінка, яка раніше перехворіла COVID-19, впала з шостого поверху будівлі Держпрому. Від отриманих травм вона загинула на місці події.

Крім того, в Сумській області в одній з лікарень Глухівського району сталося самогубство пацієнтки з підтвердженим COVID-19.

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