У вас випадає волосся? Ці продукти допоможуть повернути красу і здоров'я

Випадання волосся, а також інші проблеми з шевелюрою, сигналізують про те, що людині потрібно переглянути раціон харчування. Жоден засіб по догляду за волоссям не дасть необхідного ефекту, якщо харчування далеко від правильного.

В основу раціону має входити збалансоване харчування, в якому є нежирні білки, жирні кислоти омега-3, вітаміни. Медики назвали продукти, які необхідно обов'язково включити у свій раціон харчування, оскільки вони зміцнять не тільки волосся, але й істотно змінять нігті та шкіру.

Лосось. В цій рибі величезне джерело жирних кислот омега-3 і білка. Вона не тільки додасть красу вашому волоссю, але і буде корисна для зменшення запалень, поліпшення стану нервової системи.

Яйця. Звичайні яйця містять необхідний для організму білок, а також холін, вітамін А, D і В12. Корисний також сирий жовток, в ньому вітаміну D більше. Також в яйцях міститься лютеїн і зеаксантин, які впливають на здоров'я очей, шкіри та волосся.

Шпинат. В шпинаті міститься магній, залізо, фолат і вітамін С. В темно-зелених листових овочах багато поживних речовин, які допомагають захищати клітинні мембрани волосяних фолікулів.

Сардина. Ще одна риба, в якій велика кількість омега-3 і вітаміну D. Фахівці відзначають, що навіть консервована сардина дуже корисна, але варто купувати ту, яка у власному соку, а не в маслі. Сардини можна додавати в салати замість іншої жирної риби.

Гарбуз. В ній велику кількість заліза, бета-каротину, вітаміну С і Е Цей продукт допоможе відновити клітини тіла після ушкоджень. Гарбузове пюре можна використовувати в соусах, білкових страви або закусках.

Гречка. Цільне зерно гречки повністю замінить білі рафіновані вуглеводи. У ній міститься цинк, клітковина, залізо, вітаміни. У ній також багато антиоксидантів. Гречку можна чергувати з вівсянкою і вживати на сніданок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики розвіяли популярні міфи про заморожені овочі та фрукти.