Вилитий матуся: Потап із сином в Барселоні розчулив новими фото

Потап показав нові фото з відпочинку з сином в Іспанії
Потап відправився з сином Андрієм до Іспанії та вже похвалився цілою серією веселих і милих фото з відпочинку в Барселоні, але для повної "звітності" артист продовжив сімейну зйомку. Чоловіча компанія гуляла вулицями казкового міста, відвідувала футбольні магазини та взагалі заряджалися позитивом.
На своїй сторінці в Instagram репер виклав нову порцію кадрів, чим потішив армію шанувальників і зібрав масу захоплених відгуків.
Для прогулянки Потап вибрав легку білу куртку-вітровку і темні зручні "спортикви", а на голові у артиста чорна бейсболка.
Потап в Барселоні (Фото: instagram.com/realpotap)
Хлопчик утеплився в червоно-синю куртку, під якою був чорний бомпер (ймовірно, батьків). На голові у Андрія чорна шапка.
Відео: Потап із сином гуляють по Барселоні
Син Потапа Андрій (Фото: instagram.com/realpotap)
Користувачі мережі бажають Потапу з сином веселого яскравого відпочинку в красивому місті та зазначають, що хлопчик дуже схожий на маму.
Фото: скрін коментарів instagram.com/realpotap
До речі, раніше Потап і його син Андрій повеселили мережу запальними танцями на камеру.