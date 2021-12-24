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Вилікував 100% пацієнтів. Ізраїль протестував новий препарат від COVID

Автор: Марія Кучерявець

В Ізраїлі провели клінічні випробування препарату від коронавірусу Amor-18. Під час яких всі COVID-хворі, на яких проводилося тестування, - одужали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Зокрема, мова йде про препарат біотехнологічної компанії Amorphical, випробування якого проводилося в медичному центрі Зів у Цфаті.

"Усі 18 госпіталізованих осіб, які отримували лікування, розроблене ізраїльською біотехнологічною компанією Amorphical у ході дослідження другої фази, одужали та були виписані через кілька днів", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що тестування проводилося як на пацієнтах із легкою симптоматикою, так і на тих, у кого був тяжкий перебіг захворювання.

Крім того, в рамках милосердної допомоги двом іншим пацієнтам у дуже тяжкому стані було дано препарат, і вони обидва одужали та були виписані.

"Оскільки пацієнти, які отримували препарат, одужували протягом декількох днів і були відпущені додому, випробування пройшло на 100% успішно", - зазначено в повідомленні.

Що відомо про ізраїльський препарат Amor-18

У цьому препараті основним інгредієнтом є аморфний карбонат кальцію (АСС). Він вводився перорально або шляхом інгаляції.

Як пояснили в компанії Amorphical, ACC може регулювати кислотні зміни pH навколо кожного осередку. Ці зміни впливають на здатність коронавірусу проникати в клітини та розмножуватися.

Такий ефект дозволяє лікам запобігти поширенню вірусу, а також погіршенню стану пацієнта.

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