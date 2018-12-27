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Вихідні на Різдво: скільки будуть відпочивати українці

STYLERЖиття    27.12.2018 - 09:00
Вихідні на Різдво: скільки будуть відпочивати українці
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Три додаткових дні відпочинку буде в українців на Різдво Христове

Скільки триватимуть святкові вихідні на Різдво 2019 і коли виходити на роботу - розповість Styler.

Різдво Христове 2019: вихідні дні в Україні

Свято православного Різдва є офіційним вихідним для українців. У 2019 році цей день припадає на понеділок, тому різдвяний вікенд триватиме цілих три дні - починаючи з суботи, 5 січня.

У неділю православні християни відзначать Святвечір з очікуванням сходу першої вечірньої зорі, пісними стравами і колядками. А вже 7 січня настане Різдво Христове - державне свято.

Трудовий тиждень в Україні почнеться з вівторка 8 січня. Відпрацьовувати додаткові вихідні дні не доведеться.

Виробничий календар січня 2019:

  • Кількість календарних днів - 31;
  • Кількість робочих днів - 21;
  • Кількість вихідних - 10;
  • Державні свята - 1 січня, 7 січня.

Вихідні на Різдво 2019 триватимуть три дні Фото: Вихідні на Різдво 2019 триватимуть три дні (pixabay.com)

Традиції і прикмети на Різдво

У день Різдва Христового завершується Різдвяний піст, який тривав з 28 листопада. Як відомо, найсуворіший день посту припадає на Святвечір (6 січня). До появи першої зірки на небі їжу не вживають. На вечерю готують 12 пісних страв, головна з яких сочиво - каша з пшениці з медом і сухофруктами. М'ясні і молочні страви дозволяється їсти тільки з 7 січня.

У Святвечір виконують колядки, а хрещеники ходять в гості до хрещених батьків з "вечерею".

Давньою традицією Різдва є ворожіння. В ніч з 6-го на 7 січня ворожать на судженого і долю.

На Різдво відомо багато погодних прикметФото: На Різдво відомо багато погодних прикмет (pixabay.com)

Прикмети на Різдво Христове передбачають погоду:

  • Якщо 7 січня настає відлига - весна буде ранньою і теплою.
  • Морози на Різдво - до лютих холодів на Водохреща (19 січня).
  • Якщо на Різдво високі кучугури у дворі - рік пройде благополучно.
  • В ніч з 6 на 7 січня ясний місяць у небі - до сильних морозів.
  • На Різдво кішка точить кігті - до зміни погоди.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про популярні і незвичайні напрямки для зимової відпустки за кордоном.

Також ми публікували добірку місць, де можна бюджетно відпочити на новорічні свята 2019 в Україні.

Відео: РБК-Україна

 

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