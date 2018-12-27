Вихідні на Різдво: скільки будуть відпочивати українці

Три додаткових дні відпочинку буде в українців на Різдво Христове
Скільки триватимуть святкові вихідні на Різдво 2019 і коли виходити на роботу - розповість Styler.
Свято православного Різдва є офіційним вихідним для українців. У 2019 році цей день припадає на понеділок, тому різдвяний вікенд триватиме цілих три дні - починаючи з суботи, 5 січня.
У неділю православні християни відзначать Святвечір з очікуванням сходу першої вечірньої зорі, пісними стравами і колядками. А вже 7 січня настане Різдво Христове - державне свято.
Трудовий тиждень в Україні почнеться з вівторка 8 січня. Відпрацьовувати додаткові вихідні дні не доведеться.
Виробничий календар січня 2019:
Фото: Вихідні на Різдво 2019 триватимуть три дні (pixabay.com)
У день Різдва Христового завершується Різдвяний піст, який тривав з 28 листопада. Як відомо, найсуворіший день посту припадає на Святвечір (6 січня). До появи першої зірки на небі їжу не вживають. На вечерю готують 12 пісних страв, головна з яких сочиво - каша з пшениці з медом і сухофруктами. М'ясні і молочні страви дозволяється їсти тільки з 7 січня.
У Святвечір виконують колядки, а хрещеники ходять в гості до хрещених батьків з "вечерею".
Давньою традицією Різдва є ворожіння. В ніч з 6-го на 7 січня ворожать на судженого і долю.
Фото: На Різдво відомо багато погодних прикмет (pixabay.com)
Прикмети на Різдво Христове передбачають погоду:
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Відео: РБК-Україна