Вихідні в серпні 2018: скільки будуть відпочивати українці

Фото: Вихідні в серпні (pixabay.com/Nietjuh)

У календарі серпня 2018 на нас чекає кілька важливих свят і довгі вихідні

Які вихідні в серпні 2018 будуть затяжними, чи доведеться відпрацьовувати додаткові дні відпочинку, а також церковні і народні свята останнього літнього місяця - в матеріалі Styler.

Вихідні дні в серпні 2018: державні і професійні свята в Україні

Наприкінці літа на українців чекає довгий вікенд з нагоди святкування Дня незалежності. Дата державного свята, 24 серпня, в цьому році припадає на п'ятницю, тому вихідними будуть три дні поспіль з 24-го по 26 серпня включно.

Скільки вихідних в серпні 2018 року за виробничим календарем для працюючих 5 днів на тиждень:

загальна кількість днів - 31

кількість робочих днів - 22

кількість вихідних (суботи, неділі та свята) - 9

скорочені на 1 годину (передсвяткові) - 23 серпня.

Фото: 24 серпня - вихідний на День незалежності України (pixabay.com/RonnyK)

23 серпня святкується ще одне важливе державне свято - День українського прапора. Однак вихідний у цей день трудовим законодавством не передбачений.

У серпні свої професійні свята відзначать службовці повітряних сил ЗСУ (5 серпня), службовці військ зв'язку (8 серпня), ветеринари (12 серпня), будівельники (12 серпня), археологи (15 серпня), пасічники (19 серпня), шахтарі (26 серпня).

Релігійні та народні свята в серпні 2018

Православні віруючі в останньому місяці літа відсвяткують Преображення Господнє (19 серпня), а також Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня).

Мусульмани в серпні вызначають Курбан-Байрам. Мусульманське свято триватиме з 21-го по 25 серпня.

Фото: У серпні відзначається Спас (pixabay.com/Ajale)

Найсмачніші свята літа припадають саме на серпень. Медовий Спас (Маковій) настає 14 серпня. 19 серпня святкується Яблучний Спас, а 29 серпня - Горіховий (Хлібний). За прикметою, до цих свят не можна їсти мед, яблука, горіхи нового врожаю.

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