Як виглядає карта бойових дій в Україні на 29 червня: оновлені дані

Українські військові продовжують утримувати оборону на всій лінії фронту. Згідно з даними карти бойових дій, станом на 29 червня найважча ситуація на сході України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepStateMap.
Ситуація на Донбасі залишається напруженою на всіх напрямках. Російські війська не покидають планів по захоплення Слов'янська, а також продовжують штурм в районі Бахмута.
Активні дії російської армії спостерігаються поблизу Лисичанська. Ворог намагається захопити місто, тому обстрілює його з важкого озброєння.
Також бої йдуть і в Харківській області. Окупанти посилюють обстріли населених пунктів та хочуть повернутися до попередніх позицій.
На півдні України спостерігається успіхи українських військових в напрямку Херсона та поблизу Оріхова Запорізької області. Проте для стримання штурму російські окупанти обстрілюють населені пункти та мирних жителів.
Нагадаємо, за даними Генштабу, з початку повномасштабної війни Росія втратила вже близько 35 450 військових.
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