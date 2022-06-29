Як виглядає карта бойових дій в Україні на 29 червня: оновлені дані

Українські військові продовжують утримувати оборону на всій лінії фронту. Згідно з даними карти бойових дій, станом на 29 червня найважча ситуація на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepStateMap .

Ситуація на Донбасі залишається напруженою на всіх напрямках. Російські війська не покидають планів по захоплення Слов'янська, а також продовжують штурм в районі Бахмута.

Активні дії російської армії спостерігаються поблизу Лисичанська. Ворог намагається захопити місто, тому обстрілює його з важкого озброєння.

Також бої йдуть і в Харківській області. Окупанти посилюють обстріли населених пунктів та хочуть повернутися до попередніх позицій.

На півдні України спостерігається успіхи українських військових в напрямку Херсона та поблизу Оріхова Запорізької області. Проте для стримання штурму російські окупанти обстрілюють населені пункти та мирних жителів.