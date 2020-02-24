На виїзді з Києва насмерть збили пішохода

На виїзді з Києва, на Бориспільському шосе, сталося смертельне ДТП за участю переходу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Информатор".

Наголошується, що автомобіль Jeep збив чоловіка. До приїзду лікарів він помер. Аварія сталася 23 лютого близько 22:50.

Як з'ясували правоохоронці, Jeep виїхав на Бориспільське шосе з боку Києва. У цей момент на проїжджу частину вибіг чоловік, який потрапив прямо під колеса автомобіля. Водій-громадянин Німеччини намагався уникнути зіткнення, але на жаль, не вдалося. Машина зупинилася через 400 метрів від місця ДТП.

Прибулим лікарям залишалося лише констатувати смерть пішохода. Загиблому було 32 роки. Аварія сталася прямо над підземним переходом.

Раніше повідомлялося, що ввечері в неділю, 16 лютого, у Дніпрі при втечі від правоохоронців водій збив трьох людей на пішохідному переході.

РБК-Україна писало, що в місті Бровари Київської області п'яний поліцейський збив двох людей. Одна людина загинула на місці аварії.