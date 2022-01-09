Виїхав на зустрічну смугу: у Польщі в ДТП загинув 29-річний українець

Українець, який їхав на автомобілі Daewoo Matiz, з невстановлених причин виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем марки Ford.

Як зазначається, трагічна подія сталася на автодорозі №163 місцевого значення.

За інформацією місцевих рятувальників, громадянина України довгий час реанімували і вдалося відновити його життєві функції, проте після перевезення в лікарню він помер.

У ДТП також постраждав 60-річний водій іншого автомобіля, який отримав травму грудної клітини. Його життю не загрожує небезпека.

Поліція під контролем місцевої прокуратури встановлює причину трагічної ДТП.