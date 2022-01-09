Виїхав на зустрічну смугу: у Польщі в ДТП загинув 29-річний українець

Громадянин України у віці 29 років загинув у ДТП в Польщі. Аварія сталася в суботу вранці в населеному пункті Страмниця Західнопоморського воєводства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN.
Українець, який їхав на автомобілі Daewoo Matiz, з невстановлених причин виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем марки Ford.
Як зазначається, трагічна подія сталася на автодорозі №163 місцевого значення.
За інформацією місцевих рятувальників, громадянина України довгий час реанімували і вдалося відновити його життєві функції, проте після перевезення в лікарню він помер.
У ДТП також постраждав 60-річний водій іншого автомобіля, який отримав травму грудної клітини. Його життю не загрожує небезпека.
Поліція під контролем місцевої прокуратури встановлює причину трагічної ДТП.
У листопаді в Польщі потрапив у дорожньо-транспортну пригоду мікроавтобус з українцями. Унаслідок аварії загинули дві людини, ще двоє - постраждали.