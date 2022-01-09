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Виїхав на зустрічну смугу: у Польщі в ДТП загинув 29-річний українець

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Польща, Неділя 09 січня 2022 00:02
Виїхав на зустрічну смугу: у Польщі в ДТП загинув 29-річний українець Фото: у Польщі в ДТП загинув 29-річний українець (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Громадянин України у віці 29 років загинув у ДТП в Польщі. Аварія сталася в суботу вранці в населеному пункті Страмниця Західнопоморського воєводства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN.

Українець, який їхав на автомобілі Daewoo Matiz, з невстановлених причин виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем марки Ford.

Як зазначається, трагічна подія сталася на автодорозі №163 місцевого значення.

За інформацією місцевих рятувальників, громадянина України довгий час реанімували і вдалося відновити його життєві функції, проте після перевезення в лікарню він помер.

У ДТП також постраждав 60-річний водій іншого автомобіля, який отримав травму грудної клітини. Його життю не загрожує небезпека.

Поліція під контролем місцевої прокуратури встановлює причину трагічної ДТП.

Виїхав на зустрічну смугу: у Польщі в ДТП загинув 29-річний українець

У листопаді в Польщі потрапив у дорожньо-транспортну пригоду мікроавтобус з українцями. Унаслідок аварії загинули дві людини, ще двоє - постраждали.

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