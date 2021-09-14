Видавав довідки про COVID, не проводячи аналізів: в Дніпропетровській області судили лікаря

Згідно з матеріалів суду, 21 травня лікар дав вказівку медсестрі заповнити бланки довідок для шести пацієнтів про невиявлений антиген SARS-CoV2. При цьому жодні тести та відбір біоматеріалу не проводили.

Довідки лікар підписав та завірив своєю печаткою. За це отримав хабар у розмірі 2 тисячі гривень.

Інцидент стався у місті Павлоград у Центрі первинної медико-санітарної допомоги.

Рішенням суду на лікаря наклали штраф 34 тисячі гривень, а також заборонили один рік видавати довідки, що стосуються наявності чи відсутності коронавірусу.