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Видавав довідки про COVID, не проводячи аналізів: в Дніпропетровській області судили лікаря

Автор: Инна Собора

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області оштрафував сімейного лікаря, який видавав довідки щодо відсутності ангитену коронавірусу, не проводячи аналізу. Лікар заплатить 34 тисячі гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок суду.

Згідно з матеріалів суду, 21 травня лікар дав вказівку медсестрі заповнити бланки довідок для шести пацієнтів про невиявлений антиген SARS-CoV2. При цьому жодні тести та відбір біоматеріалу не проводили.

Довідки лікар підписав та завірив своєю печаткою. За це отримав хабар у розмірі 2 тисячі гривень.

Інцидент стався у місті Павлоград у Центрі первинної медико-санітарної допомоги.

Рішенням суду на лікаря наклали штраф 34 тисячі гривень, а також заборонили один рік видавати довідки, що стосуються наявності чи відсутності коронавірусу.

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