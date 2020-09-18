Якби не вибори, випадків COVID-19 було б менше, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні досить ліберальний формат карантину. Однак якби не місцеві вибори, випадків зараження коронавірусом було б менше.

Про це Зеленський заявив під час брифінгу в Тернопільській області.

"Завжди люди орієнтуються на лідера. Якщо люди бачать, що мер виходить і каже, що влада переоцінює складність ситуації, люди бачать, орієнтуються і так себе ведуть. Ось тому сьогодні ми бачимо 3 тисячі нових випадків COVID-19", - заявив він.

При цьому він зазначив, що не йшов ні з ким на які компроміси, тому що результатом буде кількість загиблих людей.

Нагадаємо, станом на 18 вересня, в Україні 3228 нових заражень коронавірусом.

Крім того, раніше Віктор Ляшко заявив, що в Україні очікується стрімке зростання захворювання COVID-19.

Додамо, що в МОЗ назвали города, де найбільше госпіталізованих хворих з COVID-19.