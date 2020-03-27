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Вибори президента УПЛ перенесені через ситуацію з коронавірусом

Новини » Спорт     27.03.2020 - 14:44
Вибори президента УПЛ перенесені через ситуацію з коронавірусом
Фото: Будинок футболу (uaf.ua)

Вони мали відбутись 7 квітня

Дирекція української Прем'єр-ліги (УПЛ) прийняла рішення перенести вибори нового президента на 27 квітня. Про це повідомляється на сайті організації.

Спочатку зустріч планували провести 7 квітня, однак дата була змінена у зв'язку з продовженням на всій території України карантину до 24 квітня. Відзначимо, вибори президента повинні проходити тільки в очному режимі.

Намічена на 27 квітня зустріч пройде в стінах Будинку футболу. Початок засідання - о 12:00.

На сьогодні президентом Прем'єр-ліги залишається Томас Грімм. Він заявляв, що не збирається балотуватися на другий термін. Претендентом на посаду є колишній віцепрезидент вінницького "Руху" і глава УАФ у Львівській області Олександр Шевченко.

Наразі проведення всіх чемпіонатів України з футболу призупинено на невизначений термін. Відновити планують, коли ситуація з коронавірусів покращиться. За даними медіа, УПЛ розглядає можливість відновлення матчів 15 травня.

Нагадаємо, раніше в Києві скасували проведення двох чемпіонатів Європи через коронавірус - з бадмінтону та художньої гімнастики.

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