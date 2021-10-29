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На виборах у Харкові можуть перевіряти сертифікати або COVID-тести, - Радуцький

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П'ятниця 29 жовтня 2021 22:16
На виборах у Харкові можуть перевіряти сертифікати або COVID-тести, - Радуцький Фото: голови комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, як проходитимуть позачергові вибори мера Харкова. В дільниці можуть перевіряти сертифікат або COVID-тест.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайла Радуцького в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Як відзначив Радуцький, у виборців можуть перевіряти сертифікат про вакцинацію або ж ПЛР-тест, чи тесту на антиген.

"За законом мають перевіряти. Або COVID-паспорти, або ПЛР-тести чи тести на антиген", - заявив голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації.

Варто відзначити, що раніше місцева влала заявляла, що навіть у випадку введення в Харкові "червоної" зони, вибори відбудуться, а на вході на дільницю у виборців вимірюватимуть температуру. Ті, хто мають ознаки ГРВІ - голосуватимуть в окремих кабінках.

Водночас віддати свій голос зможуть й пацієнти лікарень. Для них організовують закриті виборчі дільниці, а до пацієнтів з COVID приходитимуть члени комісії в масках й захисних костюмах.

У свіжому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти розглядають актуальні на сьогодні питання, зокрема, чи потрібно запроваджувати обов’язкову вакцинацію для українців і чи ефективно наша влада бореться з епідемією.

Відповіді на ці та інші питання дають Михайло Радуцький, Євген Комаровський, Борис Бриль та інші.


Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" ізраїльський лікар Борис Бриль пояснив, чому "лікарів-антивакцинаторів" потрібно садити до в’язниці.


Також у ефірі міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про покарання тих, хто підробляє COVID-паспорти.


А жахливу правду про те, яка реальна ситуація в лікарнях України сьогодні розказала відома волонтерка Катерина Ножевнікова.


Крім того, українці прямо в студії висловилися про те, чи потрібна обов'язкова вакцинація в нашій країні.


А ще пропонуємо вам сильну промову Дмитра Гордона, що вразила людей.

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