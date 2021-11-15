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Британська компанія розпочне випробування вакцини від COVID у вигляді пластиру

Автор: Іванна Шовкун

З 3 січня наступного року британська компанія Emergex розпочне клінічні випробування вакцини другого покоління проти COVID-19, простого у застосуванні пластиру для шкіри, який використовує Т-клітини для знищення інфікованих клітин. Такий спосіб може забезпечити триваліший імунітет, ніж нинішні вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Emergex отримаkf дозвіл від швейцарського регулюючого органу щодо ліків на проведення перших випробувань пластиру проти коронавірусу на людях у Швейцарії. У ньому візьмуть участь 26 осіб, які отримають високу та низьку дозу експериментальної вакцини. Проміжні результати очікуються в червні. Однак вакцина Emergex буде доступна не раніше 2025 року, що є звичайним терміном для розробки вакцини.

Вакцина у вигляді пластиру примушує Т-клітини швидко видаляти інфіковані клітини з організму після зараження, запобігаючи таким чином реплікації вірусу та захворюванню. У той час як антитіла, що виробляються нинішніми вакцинами проти COVID, прилипають до вірусу та зупиняють його зараження клітин, Т-клітини знаходять та знищують інфіковані клітини. Інші вакцини, такі як вакцини Pfizer/BioNTech і AstraZeneca/Оксфордського університету, також викликають Т-клітинну відповідь, але меншою мірою.

Нагадаємо, Ізраїль схвалив вакцинацію дітей 5-11 років від COVID-19. Дози вакцини для цієї категорії привезуть до Ізраїлю найближчими днями.

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Вакцина