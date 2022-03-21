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"Ви вбиваєте своїх": в ОПУ закликали не поширювати в соцмережах результати обстрілів

Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Наталія Юрченко

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович звернувся до українців. Він закликав не поширювати в соцмережах результати обстрілів російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Арестовича в Facebook.

За його словами, опубліковані кадри наслідків обстрілів допомагають противнику скоригувати удари, обрати зброю та визначити точну ціль.

"Як раз оцінка результатів удару є важливим етапом, і ви її дуже полегшуєте противнику. Ті, хто знімає та публікує, ви вже заслужили бойові нагороди РФ", - додав Арестович.

Він закликав українців не публікувати фото до того моменту, поки не з'явиться офіційна інформація від державних органів, а також почекати добу з моменту удару.

Крім того, Арестович підкреслив, що не потрібно фотографувати позицій ЗСУ та українських військових.

"Не робіть цього. Ви вбиваєте своїх", - акцентував представник ОПУ.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ворог намагався просунути атаку на Бровари та підступити до Києва. Проте ЗСУ зупинили ворога, через що противник зазнав великих втрат.

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