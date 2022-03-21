ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Ви вбиваєте своїх": в ОПУ закликали не поширювати в соцмережах результати обстрілів

Новость на русском →
Україна, Понеділок 21 березня 2022 13:41
"Ви вбиваєте своїх": в ОПУ закликали не поширювати в соцмережах результати обстрілів Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Наталія Юрченко

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович звернувся до українців. Він закликав не поширювати в соцмережах результати обстрілів російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Арестовича в Facebook.

За його словами, опубліковані кадри наслідків обстрілів допомагають противнику скоригувати удари, обрати зброю та визначити точну ціль.

"Як раз оцінка результатів удару є важливим етапом, і ви її дуже полегшуєте противнику. Ті, хто знімає та публікує, ви вже заслужили бойові нагороди РФ", - додав Арестович.

Він закликав українців не публікувати фото до того моменту, поки не з'явиться офіційна інформація від державних органів, а також почекати добу з моменту удару.

Крім того, Арестович підкреслив, що не потрібно фотографувати позицій ЗСУ та українських військових.

"Не робіть цього. Ви вбиваєте своїх", - акцентував представник ОПУ.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ворог намагався просунути атаку на Бровари та підступити до Києва. Проте ЗСУ зупинили ворога, через що противник зазнав великих втрат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Вторгнення Росії до України
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Торгівля на крові. Або чому економіка Росії приречена на ізоляцію від Європи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Торгівля на крові. Або чому економіка Росії приречена на ізоляцію від Європи