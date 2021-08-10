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ВПС США завдали нових авіаударів по талібах: вбито десятки бойовиків

Автор: Дмитрий Кузнецов

ВПС США завдали нових авіаударів по бойовиках руху "Талібан" в Афганістані. Бази і скупчення талібів були атаковані на північ від Кабула, в провінціях Балх, Гільменд і Капіса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Міноборони Афганістану Фавада Амана.

"Сьогодні укриття і схованки зі зброєю талібів стали об'єктом атаки американських ВПС в районі міста Дах-Даді провінції Балх", - написав представник оборонного відомства.

За його словами, в результаті авіаудару було вбито 18 і поранено 13 бойовиків руху "Талібан".

Американська авіація також завдала ударів по позиціях Талібану в провінції Капіса на північ від Кабула. В результаті атаки було вбито 12 бойовиків, а також знищено зброю, боєприпаси і спорядження.

"Серед убитих чотири командири бойовиків і двоє Пакистанських терористів", - наголошується в повідомленні.

Вдень 10 серпня ударів з повітря також зазнали бази талібів в районі міста Лашкаргах, столиці провінції Гільменд. Повідомляється про трьох убитих бойовиків.

Нагадаємо, станом на 9 серпня таліби захопили шість столиць афганських провінцій: Саманган, Джаузджан, Сарі-куль, Кундуз, Німроз і Тахар.

Відзначити, ситуацією з безпекою в Афганістані висловив Пентагон.

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ТалібанСполучені Штати АмерикиАфганистанКабул