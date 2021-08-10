ВПС США завдали нових авіаударів по талібах: вбито десятки бойовиків

"Сьогодні укриття і схованки зі зброєю талібів стали об'єктом атаки американських ВПС в районі міста Дах-Даді провінції Балх", - написав представник оборонного відомства.

За його словами, в результаті авіаудару було вбито 18 і поранено 13 бойовиків руху "Талібан".

Американська авіація також завдала ударів по позиціях Талібану в провінції Капіса на північ від Кабула. В результаті атаки було вбито 12 бойовиків, а також знищено зброю, боєприпаси і спорядження.

"Серед убитих чотири командири бойовиків і двоє Пакистанських терористів", - наголошується в повідомленні.

Вдень 10 серпня ударів з повітря також зазнали бази талібів в районі міста Лашкаргах, столиці провінції Гільменд. Повідомляється про трьох убитих бойовиків.