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В Одесской области из-за электрокамина погибли молодая мама с младенцем

Фото: в Одесской области из-за электрокамина погибли молодая мама с младенцем (иллюстрация/facebook.com/MNSCHE)
Автор: Наталия Гурковская

В селе Янишевка Одесской области из-за пожара, вызванного электрокамином, погибла 20-летняя женщина и ее сын, которому нет и года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Одесской области.

Как рассказали спасатели, сообщение на пульт "101" поступило в воскресенье, 18 декабря, в 13:05.

"В результате пожара погибли 2 человека: хозяйка, гражданка 2002 года рождения и ее сын 2022 года рождения. Пожар ликвидирован самоугасанием на площади 2 м2", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в жилом многоэтажном доме в Голосеевском районе произошел взрыв аккумулятора из-за короткого замыкания электросети.

Также в столичном киоске пищи быстрого приготовления взорвался газовый баллон, из-за чего пострадали пять человек.

Кроме того, в многоэтажке Нововолынска (Волынская область) взорвались два газовых баллона. В результате происшествия два человека получили травмы.

А в Черновцах произошел взрыв в жилом доме в понедельник, 12 декабря. В результате ЧП пострадали 2 взрослых и два ребенка, один из которых впоследствии умер.

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