RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не удержала пьяная мать. На Закарпатье ребенка насмерть сбил грузовик (видео)

Фото: на Закарпатье ребенка насмерть сбил грузовик (zk.npu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Закарпатской области 9 ноября под колеса грузовика попала полуторагодовалая девочка. От полученных травм она погибла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области.

Трагедия произошла в поселке Ясиня Раховского района Закарпатской области около 16:20. 57-летний водитель грузовика “Урал” совершил наезд на малолетнего ребенка. 

Как выяснила полиция, девочка выбежала на дорогу после того, как ее мать в отвлеклась и перестала следить за дочерью. 

"Ребенок с места происшествия был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы. Однако, от полученных травм, он погиб", - уточняют правоохранители. 

Водителя проверили - за рулем он находился в трезвом состоянии. 

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, которые привели к смерти, следователи внесли ведомости в Единый реестр досудебных расследований. Водителя поместили в изолятор временного содержания. 

"Также сотрудники полиции проверили и маму погибшего ребенка: в ее крови зафиксировано 1,7 промилле алкоголя. Установлено, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения", - отмечают в полиции. 

Действия матери квалифицировали как невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком, которое привело к тяжелым последствиям. Ей грозит до 5 лет тюрьмы. 

Напомним, 4 ноября под Киевом электропоезд насмерть сбил 15-летнюю девушку. Инцидент произошел возле станции "Лесная Буча".

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПЗакарпатьедитинаполицияАвария