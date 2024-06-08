Потеряли телефон? Пять шагов, чтобы защитить свои данные

Главные шаги при похищении и потере смартфона

Заблокировать SIM-карту. Прежде всего о похищении телефона необходимо уведомить мобильного оператора, чтобы заблокировать SIM-карту.

Обратите внимание, что мобильные операторы просят предоставить PUK-код или номера, на которые вы чаще всего звонили.

Сменить пароли. В случае похищения телефона по возможности нужно изменить пароли ко всем аккаунтам (Google, соцсети, онлайн-банкинг, "Дія" и другие) через другое устройство.

Заблокировать банковские карты. Заблокируйте банковские карты, на которых есть деньги и установлены кредитные лимиты. Для этого обратитесь на горячую линию вашего банка, в отделение или воспользуйтесь интернет-банкингом.

Обратитесь в полицию. Специалисты советуют обратиться к правоохранителям в случае похищения телефона, а также написать соответствующее заявление.

Предупредите родных. При похищении или потере телефона предупредите родных и друзей. Это поможет перестраховаться, если злоумышленники от вашего имени станут просить деньги.