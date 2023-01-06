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Потери российских войск уже превысили 110 тысяч убитыми, - Генштаб

Фото: потери российских войск превысили уже 110 тысяч убитыми (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские силы за минувшие сутки ликвидировали 530 оккупантов и уничтожили 23 танка. В общей сложности потери РФ в войне с февраля превысили уже отметку в 110 000 убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 110250 (+530) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3064 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6124 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 2059 (+8) ед,
  • РСЗО - 431 (+5) ед,
  • средства ПВО - 215 (+0) ед,
  • самолетов - 285 (+1) ед,
  • вертолетов - 272 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1844 (+0),
  • крылатые ракеты - 723 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4797 (+38) ед,
  • специальная техника - 182 (+0).

Напомним, за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также мы писали, что ВСУ провели успешную контратаку в Бахмуте, что позволило отбросить оккупантов в городе на 300 метров.

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