Потери российских войск уже превысили 110 тысяч убитыми, - Генштаб

Украинские силы за минувшие сутки ликвидировали 530 оккупантов и уничтожили 23 танка. В общей сложности потери РФ в войне с февраля превысили уже отметку в 110 000 убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.23 ориентировочно составили:
Напомним, за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Также мы писали, что ВСУ провели успешную контратаку в Бахмуте, что позволило отбросить оккупантов в городе на 300 метров.
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