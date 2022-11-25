Потери России уже перевалили за 86 тысяч военных убитыми: новые данные Генштаба

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 430 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 86 150 своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Общие боевые потери противника по состоянию на 25 ноября ориентировочно составили:

Напомним, ранее сообщалось, что на востоке Украины остается самая сложная ситуация, поскольку россияне применяют там все виды вооружения. Впрочем, на некоторых участках фронта враг значительно снизил свою интенсивность из-за погодных условий.

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