Потери России в войне против Украины: BBC узнало возможное число убитых оккупантов

Десятки тысяч российских солдат погибли в войне против Украины. При этом число общих потерь уже могло перевалить за сотню тысяч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на русскую службу BBC.
Как отмечает издание, согласно поименному списку потерь российских войск, который составили журналисты, по состоянию на 23 января удалось подтвердить информацию о 12 225 убитых солдат и офицеров. При этом в последнее время резко выросло число ликвидированных заключенных и мобилизованных.
В BBC подчеркнули, что эта цифра не отражает реальный уровень потерь РФ, список может содержать на 40-60% меньше имен погибших, чем в действительности было захоронено в России.
"Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 110 000 человек", - отмечают в издании.
Журналисты из открытых российских источников узнали о смерти 800 мобилизованных российских военных. В это число входит 87 солдат, которые были ликвидированы во время удара украинских защитников по ПТУ в Макеевке.
Интересно, что, согласно спискам BBC, в зоне проведения боевых действий в Украине погиб 751 солдат, а на территории России - еще 49. Они умерли “из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем”.
"Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус", - отмечает издание.
При этом в войне против Украины наблюдается большое количество убитых среди заключенных, которые вступили в ряды ЧВК “Вагнера”. Еще в начале ноября в списки погибших были внесены 50 имен уголовников, которые участвовали в боевых действиях, но к концу января были установлены имена 450 осужденных. И их число постоянно увеличивается.
Многие преступники были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления, добавляет BBC. Так, в Украине в начале января ликвидировали главу банды киллеров Андрея Бережных, который был виновен в ряде громких убийств.
По информации BBC, из установленных 12 225 ликидированных военных РФ, 1627 человек, то есть почти 15%, - это офицеры. При этом среди погибших четыре генерала и 52 полковника.
Издание уточняет, что очень высокая доля потерь среди офицеров спецназа, как в Главном разведывательном управлении, так и в Росгвардии.
"Особенно существенные потери понесли младшие офицеры российской армии. Именно им приходится принимать основные тактические решения по ведению боя. При этом большинство из них еще молоды (звание лейтенанта чаще всего получают в 21-22 год)", - добавляет BBC.
Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 23 января общие потери РФ составляют 121 480 солдат.
Также мы писали, что, по словам начальника Генерального штаба Норвегии Эйрика Кристоферсена, на войне против Украины были убиты и ранены почти 180 000 российских военных.
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