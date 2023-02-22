Потери России в войне уже превысили 145 тысяч военных убитыми, - Генштаб

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 620 оккупантов. В общей сложности потери россиян с начала полномасштабной войны составляют уже более 145 тысяч военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.23 ориентировочно составили:
Напомним, недавно украинские пограничники отбили атаки РФ под Бахмутом и ликвидировали четырех "вагнеровцев".
Также мы писали, что украинские военные остановили вражеский штурм под Марьинкой (Донецкая область) и уничтожили две БМП окупантов.
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