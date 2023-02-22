Потери России в войне уже превысили 145 тысяч военных убитыми, - Генштаб

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 145060 (+620) человек ликвидировано,

танков - 3334 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 6569 (+7) ед,

артиллерийских систем - 2345 (+7) ед,

РСЗО - 471 (+0) ед,

средства ПВО - 243 (+0) ед,

самолетов - 299 (+0) ед,

вертолетов - 287 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2026 (+3),

крылатые ракеты - 873 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5212 (+2) ед,

специальная техника - 226 (+0).

Напомним, недавно украинские пограничники отбили атаки РФ под Бахмутом и ликвидировали четырех "вагнеровцев".

Также мы писали, что украинские военные остановили вражеский штурм под Марьинкой (Донецкая область) и уничтожили две БМП окупантов.

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