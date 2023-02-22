RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Потери России в войне уже превысили 145 тысяч военных убитыми, - Генштаб

Фото: потери российских войск составляют уже около 145 060 военных убитыми (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 620 оккупантов. В общей сложности потери россиян с начала полномасштабной войны составляют уже более 145 тысяч военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 145060 (+620) человек ликвидировано,
  • танков - 3334 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 6569 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 2345 (+7) ед,
  • РСЗО - 471 (+0) ед,
  • средства ПВО - 243 (+0) ед,
  • самолетов - 299 (+0) ед,
  • вертолетов - 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2026 (+3),
  • крылатые ракеты - 873 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5212 (+2) ед,
  • специальная техника - 226 (+0).

Напомним, недавно украинские пограничники отбили атаки РФ под Бахмутом и ликвидировали четырех "вагнеровцев".

Также мы писали, что украинские военные остановили вражеский штурм под Марьинкой (Донецкая область) и уничтожили две БМП окупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойска РФГенштаб ВСУВойна России против Украины