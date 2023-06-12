Потери России превысили 216 тысяч военных убитыми: Генштаб обновил данные

Украинские военные ликвидировали еще 540 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения армия страны-агрессора лишилась 216 180 вояков погибшими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери российской армии по состоянию на 12 июня ориентировочно составили:
Вчера стало известно, что украинские военные смогли деоккупировать три населенных пункта в Донецкой области - Благодатное, Нескучное и Макаровку.
Сегодня наши бойцы продвинулись еще дальше и сообщили об освобождении Сторожевого в Донецкой области.
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