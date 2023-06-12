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Потери России превысили 216 тысяч военных убитыми: Генштаб обновил данные

Фото: Генштаб обновил потери России в войне против Украины (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные ликвидировали еще 540 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения армия страны-агрессора лишилась 216 180 вояков погибшими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери российской армии по состоянию на 12 июня ориентировочно составили:

  • личного состава - около 216 180 (+540) человек ликвидировано,
  • танков - 3931 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 7636 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 3746 (+10) ед,
  • РСЗО - 601 (+0) ед,
  • средства ПВО - 362 (+0) ед,
  • самолетов - 314 (+0) ед,
  • вертолетов - 299 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3307 (+7),
  • крылатые ракеты - 1183 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6471 (+10) ед,
  • специальная техника - 510 (+1).

Ситуация на фронте

Вчера стало известно, что украинские военные смогли деоккупировать три населенных пункта в Донецкой области - Благодатное, Нескучное и Макаровку.

Сегодня наши бойцы продвинулись еще дальше и сообщили об освобождении Сторожевого в Донецкой области.

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Генштаб ВСУВойна России против Украины