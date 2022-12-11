Потери России пересекли отметку более чем в 94 000 военных убитыми, - Генштаб

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 380 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже более 94 тысяч военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.12 ориентировочно составили:
Напомним, ранее стало известно, что в результате удара по базе оккупантов в Мелитополе погибли и ранены около 200 российских военных.
Добавим, также мы писали, что за неделю ВСУ на временно оккупированной части Запорожской области уничтожили около десяти баз и штабов оккупантов.
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