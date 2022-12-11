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Потери России пересекли отметку более чем в 94 000 военных убитыми, - Генштаб

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Киев, Воскресенье 11 декабря 2022 09:48
Потери России пересекли отметку более чем в 94 000 военных убитыми, - Генштаб Фото: потери России пересекли отметку более чем в 94 000 военных убитыми (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 380 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже более 94 тысяч военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 94140 (+380) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2942 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5920 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 1928 (+1) ед,
  • РСЗО - 397 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1613 (+10),
  • крылатые ракеты ‒ 592 (+0),
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4540 (+5) ед,
  • специальная техника - 167 (+0).

Напомним, ранее стало известно, что в результате удара по базе оккупантов в Мелитополе погибли и ранены около 200 российских военных.

Добавим, также мы писали, что за неделю ВСУ на временно оккупированной части Запорожской области уничтожили около десяти баз и штабов оккупантов.

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Потери России пересекли отметку более чем в 94 000 военных убитыми, - Генштаб
Потери России пересекли отметку более чем в 94 000 военных убитыми, - Генштаб
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