Потери России пересекли отметку более чем в 94 000 военных убитыми, - Генштаб

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 380 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже более 94 тысяч военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.12 ориентировочно составили:

личного состава - около 94140 (+380) человек ликвидировано,

танков ‒ 2942 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5920 (+3) ед,

артиллерийских систем - 1928 (+1) ед,

РСЗО - 397 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1613 (+10),

крылатые ракеты ‒ 592 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4540 (+5) ед,

специальная техника - 167 (+0).

Напомним, ранее стало известно, что в результате удара по базе оккупантов в Мелитополе погибли и ранены около 200 российских военных.

Добавим, также мы писали, что за неделю ВСУ на временно оккупированной части Запорожской области уничтожили около десяти баз и штабов оккупантов.

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