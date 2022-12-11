Потери России пересекли отметку более чем в 94 000 военных убитыми, - Генштаб
Фото: потери России пересекли отметку более чем в 94 000 военных убитыми (Getty Images)
Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 380 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже более 94 тысяч военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около 94140 (+380) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2942 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5920 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 1928 (+1) ед,
- РСЗО - 397 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1613 (+10),
- крылатые ракеты ‒ 592 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4540 (+5) ед,
- специальная техника - 167 (+0).
Напомним, ранее стало известно, что в результате удара по базе оккупантов в Мелитополе погибли и ранены около 200 российских военных.
Добавим, также мы писали, что за неделю ВСУ на временно оккупированной части Запорожской области уничтожили около десяти баз и штабов оккупантов.
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