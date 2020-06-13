Про другу хвилю коронавірусу в Україні говорити рано, - Ляшко

В Україні досі триває перша хвиля захворюваності на коронавірус. Про другу хвилю говорити рано.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він сказав, що за результатами двох-трьох днів не можна говорити про нову хвилю.

"Ми будемо оцінювати це в динаміці. Як мінімум, треба почекати сім днів, щоб побачити зростання і побачити інкубаційний період. Інкубаційний період - ми говоримо про 14 днів. Але 80% всіх випадків хвороби виникає на 5-7 день після контакту", - зазначив Ляшко.

Він також додав, що в Україні не фіксують пікового зростання захворювання.

"Ми дивимося динаміку. Сьогодні ми не бачимо пікового зростання. Ми не будемо говорити про другу хвилю, оскільки у нас ще перша не закінчилася", - сказав Ляшко.

Раніше у МОЗ оцінили можливість другої хвилі пандемії коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, регіони мають посилювати карантинні заходи, якщо протягом трьох днів фіксується підвищення захворюваності на коронавірус.