Другий раз за місяць: УЗ знову підвищує тарифи

"Укрзалізниця" повідомила про намір підвищити тарифи на перевезення вантажів 1 класу на 9% вже з 1 січня 2022 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на наказ, опублікований на сайті Міністерства інфраструктури України (МІУ).
Таким чином, з огляду на попередній наказ, прийнятий 17 серпня, тарифи на вантажні перевезення 1 класу виростуть в цілому на 40%. А за 5 років тарифи збільшилися більш ніж удвічі.
Своє рішення в МІУ пояснили "скороченням диспропорції між рівнями тарифних класів вантажів та вдосконаленням тарифної політики на залізничному транспорті".
За підрахунками відомства, це дасть УЗ додаткові доходи в розмірі 2,3 млрд грн і дозволить "збільшити фінансову можливість для забезпечення ремонту основних засобів та інфраструктури, спрямувати кошти на освоєння капітальних інвестицій для забезпечення безпеки руху потягів".
Нагадаємо, згідно зі звітом, представленим Тимчасовою слідчою комісією ВР, Укрзалізниця знаходиться в критичному стані через корупцію і непрофесійне управління топ-менеджменту. Так, згідно з їх звітом, за п'ять останніх років основні фонди УЗ втратили третину своєї вартості, а обсяг капітальних інвестицій склав всього 65%. При тому, що за п'ять років тарифи на перевезення зросли вдвічі. При цьому, за даними СБУ, щорічно на корупційних схемах УЗ втрачає 8 млрд грн в рік, тобто майже мільйон щодня.
Раніше експерти попереджали: підвищення тарифів на перевезення без проведення структурних реформ і поліпшення якості послуг призведе лише до того, що обсяги перевезень впадуть, і УЗ в результаті втратить і гроші, і клієнтів. Крім того, оскільки УЗ є монополістом, її рішення мають бути проаналізовані Антимонопольним комітетом.
У свою чергу Міністерство енергетики направило в Держрегуляторну службу лист, в якому попередило, що підвищення тарифів на вантажні перевезення матиме негативний вплив на діяльність підприємств вугільної та енергетичної галузей України, адже зросте вартість транспортування палива для потреб підприємств енергетичної генерації. А представники вугільної галузі заявили, що підвищення тарифів неминуче потягне за собою підвищення тарифів на комунальні послуги.
Як відомо, Мінінфраструктури планує у два етапи підвищити тариф на залізничні вантажні перевезення на 30%. При тому, що за період з 2010 по 2020 рік ці тарифи зросли на 195%, а інвестиційні програми не виконуються.