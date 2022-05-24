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Другий за місяць: нацгвардієць збив у Запорізькій області російський штурмовик Су-25

Фото: боєць Нацгвардії збив другий за місяць ворожий літак (armyinform.com.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Строковик Національної гвардії України збив у Запорізькій області російський штурмовик Су-25. Це другий літак за місяць, який знищив боєць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Зазначається, що 23 травня боєць виконував бойові завдання в Запорізькій області. Точним пострілом він збив штурмовик окупантів Су-25"Грач". У Нацгвардії додали, що це другий літак за місяць, який він знищив.

"Своїми професійними, рішучими і виваженими діями боєць зберіг життя багатьом нашим співвітчизникам", - додали в Нацгвардії.

Нагадаємо, у квітні строковик Нацгвардії збив з АК-74 безпілотник окупантів, вартість якого становить близько 10 млн гривень.

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила понад 200 літаків, 170 вертольотів і майже 500 безпілотників.

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Війна в УкраїніЗапорожская областьНацгвардіяСу-25