У другому читанні ВР планує посилити покарання за підробку COVID-документів

Ініціатором законопроєкту виступає прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Проєкт передбачає:
використання підроблених COVID-документів каратиметься штрафом від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі строком до двох років;
внесення завідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення щеплення - каратиметься штрафом від 2 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі строком до двох років й позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років;
виготовлення та збут підроблених COVID-документів каратиметься штрафом від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.