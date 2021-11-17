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У другому читанні ВР планує посилити покарання за підробку COVID-документів

Автор: Сергій Пишкін

Під час другого читання Верховна рада розгляне проєкт про посилення покарання за підробку COVID-документів. Комітет ВР рекомендує прийняти проєкт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Ініціатором законопроєкту виступає прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Проєкт передбачає:

  • використання підроблених COVID-документів каратиметься штрафом від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі строком до двох років;
  • внесення завідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення щеплення - каратиметься штрафом від 2 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі строком до двох років й позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років;
  • виготовлення та збут підроблених COVID-документів каратиметься штрафом від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
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