Друга смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: поліція порушила справу

Правоохоронці порушили кримінальну провадження через смертельну ДТП у Харкові . Вчора на проспекті автомобіль Infiniti збив жінку на пішохідному переході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області .

Провадження відкрили за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Винуватцю загрожує покарання у вигляді ув'язнення на термін від 3 до 8 років.

За даними поліції, інцидент стався близько 18:00 на проспекті Героїв Сталінграда, поблизу проспекті Гагаріна. Автомобіль Infiniti під управлінням 31-річної харків'янки наїхав на 72-річну жінку, що переходила дорогу. Від удару жінку відкинуло під колеса автомобіля Daewoo, який рухався назустріч.

"Водійка Infiniti раніше правила дорожнього руху не порушувала та до адміністративної відповідальності не притягувалася. Автомобілі поміщені на штрафмайданчик", - додали в поліції.