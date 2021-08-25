Вторинне житло у містах-мільйонниках подорожчало. Найбільше у Харкові

Київ

Протягом січня-червня середня вартість квартир на вторинному ринку Києва знаходилась в діапазоні 1690 $/м2 (січень) – 1810 $/м2 (червень). Загалом у Києві за вказаний період середні ціни зросли на 7%.

Найдорожчі квартири у центральних районах столиці: Печерському - середня ціна 3065 $/м2, Голосіївському - 1810 $/м2, Шевченківському - 1622,1 $/м2.

Кількість квартир, виставлених на продаж у Києві, становила від 23 тис. до 38,5 тис. щомісяця.

Львів

З початку року середня вартість квартир у Львові зросла на 7,2%: із 994 $/м2 у січні 2021 до 1066 $/м2 за підсумками червня.

Найдорожчі квартири розташовані у наступних районах міста: Галицькому - 1281,2 $/м2, Франківському - 1 067,2 $/м2, Личаківському - 1046,8 $/м2.

Кількість квартир, виставлених на продаж у Львові, становила 6,5 тис. – 8,7 тис. щомісяця.

Одеса

Діапазон середніх цін на вторинному ринку квартир в Одесі у січні-червні 2021 року склав 936 $/м2 – 996 $/м2. За півроку середня вартість житла на вторинному ринку Одеси зросла на 6,4%.

Найдорожчі ціни зафіксовані в Приморському - 1215 $/м2 та Київському - 900 $/м2 районах міста.

Кількість квартир, виставлених на продаж в Одесі, становила 59 тис.– 85 тис. щомісяця.

Дніпро

Вартість житла на вторинному ринку Дніпра зросла в середньому на 7%: з 843 $/м2 у січні 2021 до 902 $/м2 у червні.

Найдорожчі квартири пропонувалися у Соборному (1098 $/м2), Центральному (1009 $/м2) та Амур-Нижньодніпровському (902 $/м2) районах міста.

Кількість квартир, виставлених на продаж у Дніпрі, становила 8,2 тис. – 10,7 тис. щомісяця.

Харків

З початку року середня вартість житла на вторинному ринку житла Харкова зросла на 9,2%: з 790 $/м2 у січні 2021 до 863 $/м2 у червні 2021 року.

Найдорожча вартість квартир спостерігалася в Шевченківському (1074 $/м2), Новобаварському (1059 $/м2) і Основ'янському (865 $/м2) районах міста.

Кількість квартир, виставлених на продаж у Харкові, становила 19,5 тис. – 31,4 тис. щомісяця.

Президент АФНУ Юрій Піта зазначив, що на відміну від первинного ринку, де щомісячне середнє зростання вартості м2 в 1,5-2 рази вище, ніж на вторинному (біля 2% в доларовому еквіваленті), вартість квартир на вторинному ринку України залишається досить прогнозованою. У 2021 році у найбільших містах ціни на житло вторинного ринку вже майже досягли своєї верхньої позначки, що зумовлене інфляцією та рівнем купівельної спроможності.

“В осінній період вартість квартир на вторинному ринку у найбільших містах країни може зрости ще на 2-3% у доларі. Проте багато що залежатиме від загальної економічної ситуації в країні, яка суттєво впливає на рівень попиту”, - резюмував очільник Асоціації.

Генеральний директор групи компаній «Увекон» Володимир Шалаєв підтримує думку, що “ресурс” попиту вже майже вичерпався, адже “пандемічний бум” на житло дедалі спадає. Попит і пропозиція будуть збалансовані.

За його даними, 50-55% всіх придбань на вторинному ринку пов’язані з попереднім продажем наявних у власності об’єктів нерухомого майна (переважно квартир та земельних ділянок), близько 40-45% - це інвестиційні придбання з метою збереження та примноження статків.

“Без розвитку повноцінної іпотеки, збільшення доходів, не варто розраховувати, що кількість реальних покупців перевищить наявну пропозицію. Саме тому з вересня по грудень 2021 року - не варто очікувати якихось суттєвих цінових зрушень на вторинному ринку житла”, - підсумував пан Шалаєв.