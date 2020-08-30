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Друга хвиля COVID-19: Арахамія запевняє, що влада не піде на повну зупинку економіки

Автор: Надія Собенко

Українська влада не буде йти за сценарієм повної зупинки економіки в разі другої хвилі коронавірусу. У держави немає ресурсів, щоб просто всіх посадити вдома і платити допомогу.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" сказав Давид Арахамія, глава парламентської фракції "Слуга народу".

При цьому він зазначив, що рішення про локдаун, який був на самому початку, було правильним, але воно дуже сильно позначилося на бізнесі.

"Другу хвилю такого закриття люди точно не витримають, і у держави немає таких ресурсів, щоб просто всіх посадити вдома і платити допомогу", - сказав Арахамія.

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За його словами, потрібно, щоб бізнес працював в звичайному режимі.

"Ми будемо намагатися максимально мати все відкрите, щоб бізнес працював так, як він працює. Жорсткість буде можливо в правилах - маски, дистанція, дезінфектори, - але при цьому все повинно працювати, щоб генерувався ВВП", - сказав депутат.

Нагадаємо, 29 серпня в Україні зафіксували черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу.

Кабінет міністрів України продовжив карантин в країні до листопада.

Однак уряд відмовився від повторного жорсткого карантину в Україні.

Також РБК-Україна писало, що були опубліковані нові карантинні вимоги для шкіл з 1 вересня.

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Новини України карантинДавид АрахаміяКоронавірус