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Друга країна схвалила вакцину від COVID-19 Pfizer і BioNTech

Бахрейн, П'ятниця 04 грудня 2020 23:50
Друга країна схвалила вакцину від COVID-19 Pfizer і BioNTech
Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

Друга у світі країна схвалила вакцину від коронавірусу виробництва компаній Pfizer і BioNTech. Відповідне рішення прийняв уряд Королівства Бахрейн.

Про це повідомляє агентство BNA.

Глава Національної служби з охорони здоров'я населення Бахрейну Марьям аль-Джалахма заявив, що схвалення вакцини - це важлива частина заходів уряду у боротьбі з коронавірусом.

"Ми прагнули до цього відтоді, як вперше заявили, що наука здобуде перемогу, і ми аплодуємо Національній службі з охорони здоров'я населення Королівства Бахрейн за ретельну оцінку і своєчасні заходи щодо забезпечення захисту населення країни"- сказав керівник підрозділу Pfizer в Перській затоці Ліндсі Діетчі.

За даними Університету Джона Гопкінса, станом на 4 грудня в Бахрейні - 87 тисяч випадків коронавірусу, 341 людина померла.

РБК-Україна писало, що Генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла не зміг відповісти на питання, чи можуть вакциновані від коронавірусу люди бути переносниками. За його словами, це питання ще потребує вивчення.

Нагадаємо, компанії Pfizer та BioNTech спільно розробили вакцину від коронавірусу. Дослідження компаній показали, що їхня вакцина ефективна у 95% випадків коронавірусу.

Першою у світі вакцину від коронавірусу Pfizer та BioNTech зареєструвала Британія. Також очікується, що на початку грудня цю вакцину дозволять застосовувати у США.

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