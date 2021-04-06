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Друга втрата на Донбасі за добу: під Золотим смертельно поранили військового

Автор: Наталья Скороход

На Донбасі бойовики смертельно поранили ще одного українського військового. Це вже друга втрата в рядах ООС за 5 квітня.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню. Бойовики відкрили прицільний вогонь по позиціях українських військових неподалік від Золотого-4.

В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав кульове поранення. Врятувати його не вдалося - рани були не сумісні з життям.

"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям.", - йдеться в повідомленні.

Про те, що українська сторона повідомила представників ОБСЄ. На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Нагадаємо, що сьогодні в районі Авдіївки був убитий ще один український військовий. Він також отримав смертельне поранення в результаті обстрілу.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики відкрили обстріл українських позицій зі стрілецької зброї.

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