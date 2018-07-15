Друга постраждала, яку збив екс-голова Перечинської РДА, померла в лікарні

В понеділок вже екс-голові Перечинської РДА Олефіру має бути обрано запобіжний захід

Друга постраждала, яку збив наразі вже колишній голова Перечинської районної державної адміністрації (РДА), померла в лікарні. Про це повідомив у неділю, 15 липня, голова Перечинської ОТГ Іван Погоріляк на своїй сторінці у Facebook.

Погоріляк наголосив, що немає слів, котрі би хоч якось могли втішити близьких та рідних жертв цієї ДТП.

Нагадаємо, 13 липня у Перечині Закарпатської області п'яний чиновник влаштував дорожньо-транспортну пригоду (ДТП), в результаті якої загинула жінка.

Аварію влаштував голова Перечинської РДА Віктор Олефір, який на момент ДТП за висновком Закарпатського обласного наркологічного диспансеру перебував в стані алкогольного сп'яніння.

За даними поліції, позашляховик під його керуванням збив двох жінок, одна з яких загинула на місці