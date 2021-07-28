У СОТ не змогли домовитися про припинення патентів на СЩМШВ-вакцини

Країни - члени Світової організації торгівлі (СОТ) не змогли домовитися про припинення прав інтелектуальної власності на вакцини від коронавірусу. Засідання Генеральної ради відбулося у вівторок у Женеві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
Як повідомив журналістам за підсумками наради офіційний представник організації Кіт Рокуелл, наступна спроба буде зроблена на неформальній зустрічі у вересні, а офіційна дискусія на цю тему відбудеться 13-14 жовтня.
"Офіційна зустріч для обговорення даного питання намічена на 13-14 жовтня, а неофіційні дискусії пройдуть у вересні. Ця проблема викликає багато емоцій, і мова про те, щоб припинити обговорення, не йде", - додав Рокуелл.
За його словами, досягненню консенсусу перешкоджають розбіжності з двох основних питань: про тривалість призупинення патентів на вакцини і про те, на які види продукції буде поширюватися ця призупинення.
Є й інші сфери, щодо яких думки членів СОТ розходяться, зокрема це стосується "виконання угоди і захисту нерозкритої інформації", сказав офіційний представник.
Нагадаємо, що країни Групи двадцяти (G20) та інші держави узгодили основні принципи боротьби з пандемією COVID-19. Зокрема, вони затвердили передачу патентів на ліки на добровільній основі.
Додамо, що головний виконавчий директор американської компанії Pfizer Альберт Бурла виступив проти пропозиції про відмову від інтелектуальної власності на препарати від COVID-19.