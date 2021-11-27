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СОТ відклала першу за чотири роки зустріч через новий COVID-штам "омікрон"

Автор: Анна Полисученко

Світова організація торгівлі (СОТ) скасувала свою першу міністерську нараду за чотири роки через погіршення ситуації зі здоров'ям. Наступного тижня міністри країн-членів СОТ повинні були зібратися на зустріч, яка вважається "перевіркою актуальності СОТ".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Швейцарія, де знаходиться СОТ, заборонила прямі рейси з ПАР і прилеглих регіонів, а також ввела тестові та карантинні вимоги для поїздок з інших країн, включаючи Бельгію, Гонконг та Ізраїль. Організація планувала особисту зустріч, але нові обмеження означали, що делегації великих гравців, таких як Південна Африка і Європейська комісія, що базується в Брюсселі, були обмежені в основному віртуальною присутністю.

Reuters заявляє, що таким чином СОТ стала "першою великою дипломатичною жертвою нового варіанту коронавірусу".

Раніше ми писали, що Канада і ще 7 країн закрили кордон для Африки через новий COVID-штам

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Всесвітня торгова організація