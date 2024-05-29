Убегали от полиции: в Польше в ДТП погибли два украинских подростка

Как сообщила спикер Поморской полиции Карина Каминская, после полуночи в Вейхере сотрудники дорожной полиции пытались остановить автомобиль Audi для контроля. Однако водитель автомобиля ускорился и уехал в направлении города Реды.

Полицейские из Гдыни присоединились к преследованию и попытались остановить водителя в Сопоте.

По словам Каминской, водитель Audi пытался столкнуть полицейских с дороги, резко изменив полосу движения, что заставило их резко затормозить.

Как отметили в полиции, водитель сбегал со скоростью около 150 км/ч, проезжая перекресток на красный свет, нарушая закон и создавая опасность для окружающих.

Погоня закончилась в Гданьске. На уровне Медицинского университета водитель не справился с управлением и машину занесло. Авто врезалось в дерево и перевернулось.

В результате ДТП 16-летний водитель погиб на месте. 17-летний пассажир автомобиля скончался в больнице. Оба были гражданами Украины.

Полиция совместно с прокуратурой расследует обстоятельства аварии. Среди прочего извлечены записи с камер видеонаблюдения.

Фото: в Польше в ДТП погибли два украинских подростка (facebook.com/KMPSPGdansk)