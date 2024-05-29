Убегали от полиции: в Польше в ДТП погибли два украинских подростка

В польском городе Гданьск два украинских подростка погибли в ДТП. Парни, убегая от полиции, на бешеной скорости влетели в дерево.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР и RMF24.
Как сообщила спикер Поморской полиции Карина Каминская, после полуночи в Вейхере сотрудники дорожной полиции пытались остановить автомобиль Audi для контроля. Однако водитель автомобиля ускорился и уехал в направлении города Реды.
Полицейские из Гдыни присоединились к преследованию и попытались остановить водителя в Сопоте.
По словам Каминской, водитель Audi пытался столкнуть полицейских с дороги, резко изменив полосу движения, что заставило их резко затормозить.
Как отметили в полиции, водитель сбегал со скоростью около 150 км/ч, проезжая перекресток на красный свет, нарушая закон и создавая опасность для окружающих.
Погоня закончилась в Гданьске. На уровне Медицинского университета водитель не справился с управлением и машину занесло. Авто врезалось в дерево и перевернулось.
В результате ДТП 16-летний водитель погиб на месте. 17-летний пассажир автомобиля скончался в больнице. Оба были гражданами Украины.
Полиция совместно с прокуратурой расследует обстоятельства аварии. Среди прочего извлечены записи с камер видеонаблюдения.
Фото: в Польше в ДТП погибли два украинских подростка (facebook.com/KMPSPGdansk)
Напомним, в конце марта в Польше в аварии погиб 18-летний украинец. Он пытался убежать от полиции и врезался в придорожный столб.
Также в Польше автомобиль врезался в толпу, когда люди переходили через пешеходный переход. Как выяснилось позже, среди пострадавших было шесть украинцев.
А в конце января в Польше попал в аварию украинский автобус с более чем 60 человек внутри. В бусе из Украины в Польшу ехали 59 пассажиров, а везли их 2 водителя. Тогда в результате аварии в больницу были доставлены 18 человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.