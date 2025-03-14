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Сбежал после выстрела: полиция обнародовала фото подозреваемого в убийстве Ганула

Фото: активист Демьян Ганул (facebook.com/demianganul)
Автор: Валерия Полищук

Правоохранители устанавливают местонахождение мужчины, причастного к умышленному убийству активиста Демьяна Ганула, которое произошло сегодня в центре Одессы. Полиция также опубликовала фото подозреваемого.

Полиция обращается к гражданам с просьбой предоставить любую информацию, которая может помочь в розыске подозреваемого по номерам:

  • (380) 732555126
  • (380) 949498364
  • или обратиться на спецлинию "102".

Фото: подозреваемый в убийстве Ганула (facebook.com/gunp.odesa)

Убийство Ганула

14 марта в центре Одессы неизвестный застрелил мужчину. Сначала полиция не разглашала личность погибшего, но источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об одесском активисте Демьяне Ганула.

По данным правоохранителей, нападение произошло в Приморском районе города, а сообщение о стрельбе поступило в полицию в 10:30. После совершения преступления нападавший скрылся, а правоохранители начали расследование.

В связи с убийством в Одессу направлена следственно-оперативная группа и полк Национальной полиции. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что дело будет находиться под его личным контролем.

Кроме того, правоохранители уже имеют конкретные зацепки в деле. Сейчас оперативники и следователи работают над установлением личности нападавшего и его задержанием.

Нацполиция уже открыла уголовное производство по факту убийства Демьяна Ганула.

Все, что известно о Демьяне Гануле, - читайте в материале РБК-Украина.

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Одесса