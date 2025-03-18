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"Втемную" использовал знакомых для терактов в Запорожье. СБУ разоблачила агента ГРУ

Фото: Агент ГРУ РФ готовил серию терактов в Запорожье (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ задержали агента российского ГРУ в Запорожье, который изготавливал самодельные взрывные устройства для терактов. Злоумышленник также использовал знакомых для вербовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали агента российской военной разведки (ГРУ), который изготавливал самодельные взрывные устройства (СВУ) для терактов в прифронтовом Запорожье. Злоумышленник был завербован российскими спецслужбами и согласился сотрудничать в обмен на обещание "легких денег".

По данным следствия, основной задачей агента было изготовление и перевозка взрывных устройств в так называемые "тайники" в городе. Сначала он проходил "тестовую миссию" - расклеивал антиукраинские листовки по Запорожью, что было первым этапом его сотрудничества с врагом.

Фото: Служба безопасности Украины

Кроме того, агент использовал знакомых для вербовки, проверяя их готовность к выполнению подобных задач.

В результате обысков в квартире задержанного изъяты мобильные телефоны, которые использовались для связи с куратором, а также компоненты для изготовления взрывных устройств.

На данный момент задержанному сообщено о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Фото: Служба безопасности Украины

Под процессуальным руководством Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона продолжается дальнейшее расследование.

Напомним, что в Одессе задержан агент Главного разведывательного управления (ГРУ), которая готовила схроны для терактов. После возвращения в город, предательница пыталась заложить части самодельного взрывного устройства в тайник возле портовой инфраструктуры.

Однако на этом этапе ее задержали контрразведчики СБУ, изъяв часть взрывного устройства.

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