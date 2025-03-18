"Втемную" использовал знакомых для терактов в Запорожье. СБУ разоблачила агента ГРУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали агента российской военной разведки (ГРУ), который изготавливал самодельные взрывные устройства (СВУ) для терактов в прифронтовом Запорожье. Злоумышленник был завербован российскими спецслужбами и согласился сотрудничать в обмен на обещание "легких денег".

По данным следствия, основной задачей агента было изготовление и перевозка взрывных устройств в так называемые "тайники" в городе. Сначала он проходил "тестовую миссию" - расклеивал антиукраинские листовки по Запорожью, что было первым этапом его сотрудничества с врагом.

Фото: Служба безопасности Украины

Кроме того, агент использовал знакомых для вербовки, проверяя их готовность к выполнению подобных задач.

В результате обысков в квартире задержанного изъяты мобильные телефоны, которые использовались для связи с куратором, а также компоненты для изготовления взрывных устройств.

На данный момент задержанному сообщено о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Фото: Служба безопасности Украины

Под процессуальным руководством Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона продолжается дальнейшее расследование.