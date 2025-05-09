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Побег, ДТП и фейки об избиении: как в Днепре произошел скандал с ТЦК

Фото: в Днепре произошел скандал с ТЦК (facebook.com CherkasyTCK)
Автор: Карина Левицкая

В сети набирает обороты видео, где мужчина обвиняет военных в избиении. Однако в ТЦК и полиции объяснили, что на самом деле произошло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК и СП.

В социальных сетях распространяется видео с комментарием мужчины, который заявляет, что его избили военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В ТЦК отреагировали на это и сообщили, что 1 мая 2025 года в районе Донецкого шоссе Днепра группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и представителей Национальной полиции проводила мероприятия по оповещению военнообязанных.

Увидев, как группа выходит из автомобиля, двое гражданских, которые двигались по тротуару, начали убегать. Один побежал вдоль дороги, другой - перебегал шоссе с интенсивным движением и был сбит легковушкой. Водитель, по данным ТЦК, скрылся с места ДТП.

"Полицейские и военнослужащие вызвали для пострадавшего скорую медицинскую помощь. Его утверждения об избиении со стороны представителей полиции и ТЦК и СП не соответствуют действительности и являются следствием грубого нарушения правил дорожного движения и собственной неосторожности", - добавили представители ТЦК.

Кроме того, как пишут в центре, гражданин находился в розыске как нарушитель воинского учета.

"Призываем критически относиться к подобным видео, проверять источники информации и не распространять материалы, которые могут быть элементами враждебной пропаганды или использоваться для информационно-психологического воздействия", - подытожили в ТЦК.

Скандалы с участием ТЦК и СП

Заметим, что с начала военного положения и мобилизации, украинские ТЦК и СП, а также их работники, регулярно становились объектами скандалов.

Чаще всего в СМИ и соцсетях публикуются видео жестких задержаний мужчин за якобы уклонение от мобилизации. Однако в ТЦК отмечают, что эти видео являются российскими ИПСО или же если они и правдивы, то работники Центров действуют в рамках законодательства.

Заметим, что недавно враг распространил в сети видео служебного совещания должностных лиц ТЦК, чтобы дискредитировать ведомство и вызвать возмущение общества.

Незадолго до того, сеть облетело видео из Киева, на котором зафиксирована драка между военнослужащим ТЦК и мужчиной.

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