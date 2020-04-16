У ЗСУ зафіксували другу смерть через коронавірус

Перші ознаки хвороби у зараженого з'явилися ще 1 квітня
У Збройних силах України (ЗСУ) зафіксовано другий летальний випадок від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.
Як зазначається, заражений помер в реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні.
Перші ознаки хвороби у нього з’явилися ще 1 квітня, потім він був доправлений до лікарні, де знаходився на стаціонарному лікуванні у реанімаційному відділенні, підключений до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ) та отримував необхідне лікування.
У командуванні повідомляють, що захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 було підтверджено за допомогою ПЛР-тестування.
Відзначимо, сьогодні в Збройних силах України за добу лабораторно підтверджено ще 5 нових хворих коронавірусом.
Також в Україні за минулу добу число заражених коронавірусом збільшилася на 397 осіб, найбільше випадків COVID-19 у Чернівецькій області та Києві.
Раніше РБК-Україна писало, що за добу в Україні підтвердили 8 летальних випадків коронавіруса. Всього в країні жертвами COVID-19 стали 116 осіб.