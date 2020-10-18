У ЗСУ зафіксували спалах коронавірусу

Станом на ранок 18 жовтня у Збройних силах України виявили 91 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією. Кількість летальних випадків досягла 13.

Про це повідомляє прес-служба Командування медичних сил ЗСУ.

"На жаль, в Збройних силах України зафіксований 13 летальний випадок, викликаний захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві розповіли про останній випадок смерті військового від коронавірусу.

Згідно з інформацією, під час перебування у відпустці військовий звернувся до сімейного лікаря за місцем проживання та лікувався амбулаторно. У зв’язку з погіршення стану здоров’я він був госпіталізований у Військово-медичний клінічний центр Західного регіону з розміщенням у відділення реанімації та інтенсивної терапії. На момент поступлення стан здоров’я військового був важкий.

Як повідомляється, всього у ЗСУ на COVID-19 хворіє 1082 людини. За період пандемії одужали 3220 осіб. На ізоляції перебуває 701 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, - 54 людини.

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили 5231 новий випадок коронавірусної хвороби.

Також РБК-Україна писало, що лікарняні ліжка в країні для пацієнтів з підозрою або коронавірусною хворобою вже заповнені на 62,3%.