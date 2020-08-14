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У ЗСУ зафіксували спалах коронавірусу

П'ятниця 14 серпня 2020 13:34
У ЗСУ зафіксували спалах коронавірусу
Фото: коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрій Козловський

Всього в ЗСУ хворіють 385 військовослужбовців

За минулу добу в Збройних силах України коронавірус зафіксували у 47 військових. Шість з них знаходяться в закладах охорони здоров’я, а всі інші перебувають на самоізоляції під наглядом медичної служби.

Про це повідомляє прес-служба Командування медичних сил ЗСУ.

Як повідомляється, всього в ЗСУ хворіють 385 військовослужбовців, а на ізоляції перебуває 732 військових. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби - 182 особи.

Також у відомстві зазначають, що всього за час пандемії одужали - 743 людини, а летальних випадків - 6.

Нагадаємо, станом на 14 серпня в Україні виявили рекордний приріст заражених коронавірусом за добу, заразились ще 1 732 людини.

Крім того, раніше повідомлялось, що у прокуратурі Харківської області виявили спалах коронавірусу.

Також в Тернопільській області в Петриківському геріатричному пансіонаті виявили спалах коронавірусу.

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