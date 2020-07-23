ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У ЗСУ зафіксували спалах коронавірусу

Четвер 23 липня 2020 12:31
У ЗСУ зафіксували спалах коронавірусу
Фото: коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрій Козловський

Більша частина інфікованих військовослужбовців наразі перебуває в закладах охорони здоров'я

За останню добу у Збройних силах України лабораторно підтвердили 16 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Більша частина інфікованих військовослужбовців наразі перебуває в закладах охорони здоров'я.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Таким чином, вдома під наглядом медичної служби зараз знаходиться 7 осіб хворих COVID-19, ще 9 військових з гострою респіраторною хворобою перебувають у лікарнях. Всього в ЗСУ хворіють 143 особи, а на ізоляції перебуває 354 військових.

Зазначається, що кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 63 особи.

Нагадаємо, станом на 23 липня в Україні фіксують зростання кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 856 людей і 828 людей одужали.

Також раніше повідомлялось, що у Бердянську стався спалах коронавірусу на підстанції швидкої медичної допомоги.

Крім того, спалах COVID-19 зафіксували в одному з кафе курортного селища Рибаківка Миколаївської області.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся